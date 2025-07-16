Источник: «Фенербахче» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу Вендела

«Фенербахче» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Вендела, сообщает журналист Зафер Эрташ.

По информации источника, переговоры начались 22 июня, новый раунд пройдет 22 июля. Также отмечается, что хавбек получил крупное предложение из Саудовской Аравии, но пока не принял решения относительно своего будущего.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. За это время 27-летний полузащитник провел 150 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 36 результативных передач. Действующий контракт Вендела с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Летом футболист должен был перейти в «Ботафого». Сделка была согласована еще в январе, но в мае бразильский клуб объявил об отмене трансфера из-за геополитических проблем.