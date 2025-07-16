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16 июля 2025, 13:10

Источник: «Фенербахче» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу Вендела

Сергей Ярошенко
Футболист «Зенита» Вендел
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Фенербахче» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Вендела, сообщает журналист Зафер Эрташ.

По информации источника, переговоры начались 22 июня, новый раунд пройдет 22 июля. Также отмечается, что хавбек получил крупное предложение из Саудовской Аравии, но пока не принял решения относительно своего будущего.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. За это время 27-летний полузащитник провел 150 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 36 результативных передач. Действующий контракт Вендела с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Летом футболист должен был перейти в «Ботафого». Сделка была согласована еще в январе, но в мае бразильский клуб объявил об отмене трансфера из-за геополитических проблем.

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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
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10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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