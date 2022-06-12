Источник: бывший форвард «Баварии» и «Ювентуса» зимой пытался трудоустроиться в клуб РПЛ

Бывший нападающий донецкого «Шахтера», «Баварии» и «Ювентуса» Дуглас Коста прошедшей зимой рассматривал возможность переехать в Россию, утверждает Sport24.

31-летний бразилец через посредников искал себе варианты продолжения карьеры в ОАЭ, Китае, США и, в том числе, и в топ-клубе РПЛ с потенциальной зарплатой около 2 миллионов евро.

В итоге, Коста нашел вариант в США и подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».