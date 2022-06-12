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Агент Кучаева: «Возвращение игрока в «Рубин» невозможно»

Агент Кучаева заявил, что возвращение Кучаева в «Рубин» невозможно
Анна Горшкова
Корреспондент
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Александр Клюев, агент полузащитника Константина Кучаева, рассказал, где его клиент продолжит карьеру.

«Константин едет на первый сбор ЦСКА, а дальше будет видно. У Константина есть предложения от других клубов РПЛ. Мы их готовы рассматривать. К сожалению, возвращение в «Рубин» невозможно. «Рубин» — хороший клуб, но пока они находятся в ФНЛ, это невозможно», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Минувший сезон Кучаев начал в ЦСКА. Зимой его отдали в аренду в «Рубин». По окончании сезона Кучаев вернулся в московский клуб.

В сезоне РПЛ-2021/22 полузащитник провел 22 матча и забил один гол. Контракт Кучаева с армейцами действует до лета 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vozvrashhenie-kuchaeva-v-rubin-nevozmozhno/
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