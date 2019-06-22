Источник: Брума, на которого претендует "Спартак", предпочитает перейти в "Порту"

"Спартак", ПСВ и "Порту" сделали предложение "Лейпцигу" по нападающему Арминду Брума. Как утверждает Sky Germany, немецкий клуб готов продать 24-летнего португальца за 15 миллионов евро.

Сообщается, что Брума предпочитает перейти в "Порту". Его контракт с "Лейпцигом" рассчитан до 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне Брума провел 27 матчей за "Лейпциг", забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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