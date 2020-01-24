Источник: Березуцкие вернутся в ЦСКА

Братья Алексей и Василий Березуцкие вернутся в ЦСКА, утверждает комментатор Нобель Арустамян в Telegram-канале. Бывшие защитники армейцев уже приезжали на ВЭБ-Арену и встречались с президентом Евгением Гинером и гендиректором Романом Бабаевым.

Конкретная должность Березуцких пока неизвестна. Братья провели некоторое время в клубе, в ближайшее время поедут на сборы в Кампоамор, чтобы теснее пообщаться с командой и понять, какое направление им интересно.

Источник утверждает, что самый вероятный вариант — работа в селекционном отделе.

Алексей Березуцкий играл за ЦСКА с 2001 по 2018 год, Василий — с 2002 по 2018. С ноября 2018 по ноябрь 2019 года братья входили в тренерский штаб «Витесса» под руководством Леонида Слуцкого. Они покинули голландский клуб после отставки главного тренера.