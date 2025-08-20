Источник: «Ахмат» близок к подписанию марокканца Арджуна

«Ахмат» намерен подписать полузащитника Омара Арджуна в качестве свободного агента, сообщает Africafoot.

По данным источника, в ближайшие дни 29-летний футболист прибудет в Россию, чтобы пройти медицинское обследование.

Последним клубом Арджуна была марокканская «Дифаа», за которую он играл с августа 2024 года. В сезоне-2024/25 в 30 матчах во всех турнирах полузащитник забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 750 тысяч евро.