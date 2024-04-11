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Источник: Роша готов остаться в ЦСКА на улучшенных условиях контракта

Ана Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА провел переговоры с агентом защитника команды Виллиана Роши по поводу подписания нового контракта, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, сам игрок не против продлить соглашение с ЦСКА, но хочет при этом улучшить финансовую составляющую. Для московского клуба это не должно стать критической проблемой.

29-летний Роша играет за ЦСКА с сентября 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

В текущем сезоне защитник сыграл за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru
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ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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5
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