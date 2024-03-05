Личка: «Я бы хотел, чтобы «Динамо» оказывало давление на «Краснодар» и «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о перспективах своей команды в РПЛ.

«Я бы хотел смотреть наверх, догонять «Краснодар» и «Зенит». Давить на них. Все зависит от нас. Надо выигрывать свои матчи. Еще осталось 11 игр, у нас «Спартак» и «Зенит» дома», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В 19-м туре чемпионата России бело-голубые обыграли «Локомотив» (2:1). Команда набрала 35 очков и занимает третье место. На первой строчке находится «Краснодар» (39), на второй — «Зенит» (37).