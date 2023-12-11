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Сегодня, 13:43

Искаков назвал Акинфеева лучшим вратарем России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков рассказал о влиянии голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«Постоянно общаемся, совместно стараемся исправить возникающие в обороне проблемы. Что-то рекомендуем по игре ногами при владении мячом. Вообще, Игорь у нас первый везде. Первым появляется в тренажерке, выходит на тренировку. А его спасения подчас не поддаются объяснению. Кто сейчас лучший вратарь России, даже не обсуждается», — приводит слова Искакова Sport24.

В текущем сезоне Акинфеев провел 17 матчей за ЦСКА, пропустил 20 мячей и 6 раз отыграл на ноль. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603460-trener-tsska-ob-akinfeyeve-kto-luchshiy-vratar-rossii-ne-obsuzhdayetsya-yego-spaseniya-podchas-ne-poddayutsya-obyasneniyu
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Мурат Искаков
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