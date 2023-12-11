Искаков назвал Акинфеева лучшим вратарем России

Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков рассказал о влиянии голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«Постоянно общаемся, совместно стараемся исправить возникающие в обороне проблемы. Что-то рекомендуем по игре ногами при владении мячом. Вообще, Игорь у нас первый везде. Первым появляется в тренажерке, выходит на тренировку. А его спасения подчас не поддаются объяснению. Кто сейчас лучший вратарь России, даже не обсуждается», — приводит слова Искакова Sport24.

В текущем сезоне Акинфеев провел 17 матчей за ЦСКА, пропустил 20 мячей и 6 раз отыграл на ноль. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.