Иржи Ярошик: «Спартак» заплатил за Крала такие деньги, что в «Славии» были готовы сами упаковать ему бутсы и чемодан"

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал переход в «Спартак» чешского полузащитника Алекса Крала. В интервью каналу «Маза Вишневского» Ярошик отметил, что Крал имеет опыт игры на нескольких позициях и сравнил переход Крала со своим трансфером из «Спарты» в ЦСКА в 2003 году за 3,7 миллионов евро — тогда это была рекордная покупка в истории российской лиги.

— Я знаю Крала не так долго, потому что он лишь недавно начал играть на профессиональном уровне, — говорит Ярошик. — Крал провел около 45 матчей в чемпионате Чехии. Не все — в стартовом составе. Тяжело с таким небольшим опытом переходить в большие клубы, такие как «Спартак» или ЦСКА. Но у Крала большой талант, это не вызывает сомнений.

— Немного настораживает, когда перспективные молодые игроки из чемпионатов типа чешского переходят в РПЛ вместо того, чтобы отправиться в чемпионат Испании или Англии или Италии. Почему же Крал выбрал Москву?

— Когда в «Славию» приходят и дают такие большие для чешского футбола деньги за столь юного игрока, то в клубе сами упакуют футболисту бутсы и помогут собрать чемодан. Конечно, все футболисты мечтают играть в западной Европе. Когда я был игроком «Спарты», то тоже об этом мечтал, и Алекс, наверное, тоже не исключение. Но в итоге я благодарен России что сделал там большой шаг вперед. И для Крала переход в российскую лигу — тоже совсем не шаг назад.

— Алекс Крал — не опорник-разрушитель в чистом виде. Он также создает на поле много креатива, не так ли?

— Да. Он играет не только на позиции шестерки. Я также видел его игру на позициях восьмерки и десятки. Также он может сыграть и центрального защитника. В этом Крал тоже похож на меня, потому что в его возрасте я тоже играл на разных позициях. Но я всегда мечтал быть стопроцентно игроком одной позиции. Например, всегда быть шестеркой. Но потом в ЦСКА я хотел играть уже чуть ближе к чужим воротам, потому что в ЦСКА тогда была шестерка лучше меня — Рахимич. Поэтому приходилось самому выдвигаться вперед.

— Можете сравнить, кто сильнее — Алекс Крал образца 2019 года или Иржи Ярошик образца 2003 года, когда вы перешли из «Спарты» в ЦСКА?

— Я бы сказал, что такое сравнение было бы в мою пользу потому что я переезжал в Россию в 25 лет и был уже более опытным футболистом, чем Крал сейчас. Я уже выступал в Лиге чемпионов, играл за сборную Чехии. Так что выиграл бы за счёт опыта.