Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на прошлой неделе побывал в Москве.

Итальянец дал большое интервью «СЭ». Премьера видеоверсии — в понедельник, 16 сентября, на YouTube-канале «СЭ» в 10.00.

Из интервью Карреры вы узнаете:

— Мог ли он вернуться в «Спартак» уже в прошлом сезоне

— «Динамо» или «Оренбург» — готов ли он к работе в этих клубах?

— Кто именно уволил водителя клубного автобуса и доктора Лю?

— Мог ли Глушаков специально не забить пенальти в матче с «Тосно»?

— Правда о выборах капитана «Спартака»

— Кого бы он назначил капитаном команды

— Тайна матча с «Уралом» — и почему после него ситуация накалилась

— Кто такой Наиль Измайлов — гений или злодей?

— Демарш Пилипчука — что это было