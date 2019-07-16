Инсайд "СЭ": "Спартак" может взять Мирзова, отпустить Ташаева в "Ростов" и Ломовицкого - в "Урал"

По информации обозревателя "СЭ" Вячеслава Короткина, в случае перехода в "Спартак" полузащитника "Ростова" Резиуана Мирзова, в обратном направлении, в Ростов-на-Дону, может проследовать Александр Ташаев, а Александр Ломовицкий – перейти на правах аренды в "Урал".​

26-летний Мирзов нравится главному тренеру красно-белых Олегу Кононову, знакомому с полузащитником по совместной работе в "Арсенале". Игрок провел в тульском клубе сезон-2018/19 в аренде, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи в 29 официальных встречах. Вероятность прихода Мирзова оценивается в 70-80 процентов. (Вячеслав Короткин)

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