Ильзат Ахметов – о матче с "Краснодаром": "Выиграет тот, кто лучше готов в данный момент"

Полузащитник ЦСКА​ Ильзат Ахметов рассказал об условиях работы на тренировочном сборе в Австрии, а также поделился мнением о "Краснодаре", с которым армейцы сыграют на турнире "Кубок Париматч Премьер".

– Место мне кажется знакомым, с другой стороны – все эти австрийские маленькие стадиончики очень похожи, – цитирует Ахметова пресс-служба армейцев. – Ничего нового: условия комфортные, требования тренеров мы прекрасно знаем, поля, гостиницы и все, что их окружает, примерно одинаковые.

Потихонечку набираем обороты, приходим в кондиции. Начали без раскачки, в режиме тяжелой работы. Форма становится лучше с каждым днем.

Первоначальная задача на турнире – наиграть связи, прийти в оптимальные кондиции, набрать форму. Результат второстепенен, но спортсмены всегда хотят побеждать – на тренировках, в товарищеских матчах. Если будет получаться решать наши основные задачи, будет и результат.

​"Краснодар" – хорошая команда, играющая. Нас ожидает интересный матч. Но, повторюсь, это предсезонный сбор, у каждого свои задачи. Выиграет тот, кто лучше готов в данный момент.

Матч между ЦСКА и "Краснодаром" состоится 27 июня на стадионе в Пеллау. Начало – в 19.00 по московскому времени.

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