Сергеев: «Сейчас главное — набрать игровую форму»

Форвард «Динамо» Иван Сергеев рассказал о том, как прошло освоение в команде.

«Первые дни и недели прошли отлично. Я знал многих ребят по сборной, где-то пересекались на футбольных полях. Сейчас главное — набрать игровую форму, потому что очень много пропустил. Надо набирать не только физически, но и при работе с мячом. Я думаю, проблем не будет, так как все ребята и тренерский штаб меня поддерживают», — цитирует Сергеева клубная пресс-служба.

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.