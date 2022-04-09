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Илья Садыгов посвятил гол в ворота ЦСКА семье

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Химок» Илья Садыгов оценил свою игру в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (4:2). В этой встрече нападающий забил дебютный гол в РПЛ.

«Конечно, было волнение, когда сказали, что буду играть с первых минут. Но в день матча меня поддержали ребята. Тренерский штаб хорошо подготовил команду к игре, подробно объяснили, что нужно делать. Сказали, что выйду в первом тайме и надо по максимуму отработать каждый момент.

Установка на матч? Забить. Эмоции супер — всегда мечтал забить в матче премьер-лиги! Гол посвятил своей девушке и семье, которые были на матче. Спасибо команде, каждый отдал все силы на поле», — сказал Садыгов «Чемпионату».

21-летний нападающий впервые попал в стартовый состав «Химок». До этого в 6 матчах этого сезона он провел на поле суммарно 29 минут.

Отметим, что Садыгов – сын главного инвестора клуба, предпринимателя Туфана Садыгова.

Сразу после матча Садыгов рассказал о похвале со стороны главного тренера Сергея Юрана.

«Сказал молодцы. Выполнили, что требовалось, заслуженно забрали три очка. Конкретно меня поздравил. Но на поле было не до этого», - отметил Садыгов.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4660753-ilya-sadygov-rasskazal-komu-posvyatil-gol-v-vorota-cska.html

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П1

13%

2.05
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Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

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1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

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0
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
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