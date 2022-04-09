Нападающий «Химок» поделился эмоциями после дебютного гола в РПЛ

Нападающий «Химок» Илья Садыгов забил гол в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).

— Самое главное победили. Конечно, дебютный гол — необычные эмоции, но главное, что победили. Много эмоций. Игра вышла очень сумасшедшая.

— Что сказал Юран?

— Сказал молодцы. Выполнили, что требовалось, заслуженно забрали три очка. Конкретно меня поздравил. Но на поле было не до этого.

Гол в ворота ЦСКА стал для Садыгова первым в РПЛ. До этой игры в 6 матчах этого сезона он провел на поле суммарно 29 минут.