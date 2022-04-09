Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игровой форме нападающего Артема Дзюбы после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

«Абсолютно нормальная форма. То, что он не забивает много, это вызывает дополнительные вопросы у журналистов, но для меня самое важное то, как он тренируется, старается, помогает команде, делает то, что от него требуется и то, что он может. На мой взгляд, сейчас он выглядит неплохо. Также, как и все остальные ребята, которые вышли в стартовом составе или по ходу матча. У нас команда и все игроки важны и нужны», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Дзюба в текущем сезоне провел за петербургский клуб 23 матча в РПЛ и забил 10 голов.

После 24 туров «Зенит» набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте идет «Динамо», у которого 49 очков.

В следующем туре РПЛ питерцы сыграют с «Уралом» 16 апреля.