Лантратов: «Дзюба был максимально мотивирован на матч с «Зенитом»

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов рассказал об отношении нападающего команды Артема Дзюбы к матчу 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

— Каков фактор Дзюбы в этой игре?

— Это было видно со стороны. Артем был максимально мотивирован. До игры, в раздевалке, на поле — это была особенная игра для него.

— Что было в раздевалке?

— Максимальный заряд от Артема.

— Как на чемпионате мира?

— Я не был на чемпионате мира, но, думаю, да, что-то похожее.

После игры с «Зенитом» нападающий «Локомотива» Дзюба не стал отвечать на вопрос о примирении с главным тренером питерцев Сергеем Семаком.