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Лантратов: «Если отталкиваться от соперника, то это был один из лучших матчей «Локомотива»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

— Можно сказать, что это один из лучших матчей «Локомотива»?

— Если отталкиваться от соперника, то да. Это чемпион, это дорогого стоит. Но нам нужно концентрироваться в каждом матче и отдаваться в каждой игре.

— О чем подумали, когда Кержаков побежал в вашу штрафную?

— Если бы мяч добрался до Миши, то были бы проблемы. Слава богу, мяч не дошел.

— Раз приехали в Петербург, может, скажете, почему не перешли в «Зенит»?

— Потому что перешел в «Локомотив»! Я, честно говоря, уже не помню, что было полгода-год назад. Не готов рассуждать на эту тему.

— Не из-за того, что вы обидели мальчика, подающего мячи?

— Думаю, нет.

Илья Лантратов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
9
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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Кр. Советов – Сочи
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Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
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Пари НН – Оренбург
 3 : 1
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Зенит – Локомотив
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24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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