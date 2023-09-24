Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

«Супер, что выиграли! Важно было победить сегодня. Честно скажу, была чуйка, что можем выиграть. Поэтому передаем большой привет всем, кто в нас не верил. Фактор Дзюбы? Для него, думаю, матч принципиальный, отдал все силы, приносил пользу команде», — сказал Баринов журналистам после матча.

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 15 очками поднялся на шестую строчку.