Илья Геркус: "У "Локо" состав посильнее, нет проблем в линиях, играют дома"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус отдал предпочтение железнодорожникам в матче 22-го тура чемпионата против "Зенита". Об этом 46-летний россиянин сообщил в эфире канала "Z+".

– Лично знаю игроков "Локомотива" и поверхностно зенитовцев, но "Зенит" мой родной клуб, мой первый клуб и, наверное, последний, сложно тут разделить предпочтения, тяжело.

Я бы отдал предпочтение "Локомотиву", у них состав посильнее, нет проблем в линиях, играют дома. "Локо" на ходу, посыграннее и расслаблен, ему не надо любой ценой выигрывать. "Зенит" скован, за ним гонятся. Отдам преимущество "Локо", темпом, движением "Зенит" может их хлопнуть.

Семин и Семак оба сильные тренеры. Один опытный, второй начинающий. Любопытно посмотреть, – сказал Геркус.

"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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