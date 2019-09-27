Илья Геркус: «Ни один трансфер «Локомотива» не был инициирован Семиным»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» рассказал о трансферной политике московского клуба.

— У вас были разногласия с г-ном Семиным по поводу модели селекции. Как считаете, модель клуба в этом плане поменялась?

— Конечно, нет. Она стала еще дальше от того идеала, который видит себе Юрий Павлович.

Если раньше он настаивал на том, чтобы все трансферы инициировались главным тренером и трансферный процесс им и возглавлялся, то ничего подобного так и не произошло. Главный тренер не является, судя по всему, инициатором, как не является и главной движущей силой.

— Так это и прекрасно.

— Это уже другой вопрос. Не хочу давать оценочных суждений.

— Если г-н Кикнадзе устроил такую модель, то я бы ему поаплодировал.

— Так ничего не поменялось. Был трансферный комитет, тренер был наделен правом вето — это и сохранилось. Если раньше его инициативы иногда проходили, то сейчас...

— Не проходят?

— Не знаю. Честно говоря, из тех трансферов, которые сделал клуб, ни один не был инициирован Юрием Павловичем.

Большое интервью Ильи Геркуса. О «Локо» и деньгах, трансферах и «Зените», Семине и Кикнадзе