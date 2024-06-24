Илич назвал успехом сохранение «Пари НН» в РПЛ
Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» поделился мнением о минувшем сезоне РПЛ.
— Каким был ваш отпуск после такого напряженного сезона?
— Очень коротким. Это был крайне тяжелый сезон с целью сохранить клуб в премьер-лиге. Я бы, возможно, отдохнул больше, но нам нужно готовиться к чемпионату.
— В четырех матчах РПЛ, в которых вы руководили командой, было заработано два очка. Затем клуб одержал победу в стыках. Вы выполнили задачу руководства?
— Когда я подписывал контракт, понимал, что нам предстоят тяжелые игры с сильными соперниками. Нашей задачей было остаться в РПЛ. И самое главное, что нам удалось это сделать. Конечно, хотелось, чтобы мы обеспечили себе место в лиге на следующий сезон без участия в стыках. Не вышло. Но все же мы справились, и это успех. Сейчас нам нужно готовиться к новому сезону и становиться лучше.
Илич был назначен главным тренером команды 4 мая. В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -