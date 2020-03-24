Игроки «Рубина» вернулись к тренировкам с соблюдением мер предосторожности

После пятидневной паузы в тренировочном процессе, связанной с профилактикой распространения вирусной инфекции, игроки «Рубина» приступили к индивидуальным физическим упражнениям на базе, информирует сайт клуба.

Игроки занимаются в тренажерном зале, на поле, проходят восстановительные процедуры после повреждений. Таким образом, полностью соблюдая все меры предосторожности, а также постановление Кабинета Министров РТ, ограничивающее численность участников мероприятий.

Футболисты продолжат тренировки в таком режиме в ближайшие дни.

Отметим, что вся команда и сотрудники клубной базы прошли тест на наличие коронавируса COVID-19 — все тесты показали отрицательный результат.