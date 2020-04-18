Игроки «Краснодара» Вандерсон и Кайю устроили бурную вечеринку во время карантина
20:50
Нападающий «Краснодара» Вандерсон устроил бурную вечеринку в ночь с 17 на 18 апреля, сообщает metaratings.ru. Помимо друзей 25-летнего бразильца, на празднике присутствовал его одноклубник Кайю.
Вандерсон употреблял алкоголь, вдыхал газ из воздушного шарика и курил кальян. Свою вечеринку он демонстрировал в прямом эфире Instagram. Позднее он удалил запись трансляции.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/futbolisty-krasnodara-vanderson-i-kayo-ustroili-vecherinku-vo-vremya-karantina/
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