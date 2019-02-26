Игроки и ветераны "Спартака" почтили память Николая Старостина

Руководители, ветераны и футболисты академии "Спартака" вместе с болельщиками посетили сегодня Ваганьковское кладбище, где похоронен один из основателей клуба Николай Старостин. Сегодня прославленному руководителю красно-белых исполнилось бы 117 лет.

Вместе с молодыми игроками на кладбище приехали Никита Симонян, Сергей Родионов, Сергей Шавло, Александр Мирзоян и Александр Кокорев, руководитель департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг, директор спартаковского музея Алексей Матвеев, а также руководители академии Дмитрий Сидоров, Евгений Пташкин и Дмитрий Гунько.

– Мне повезло не только видеть Николая Петровича, но и работать с ним, играть под его

началом, – сказал Никита Симонян. – Его отличала великая мудрость, доброе, демократичное отношение ко всем: ни разу не слышал от него резкого слова. Дорогие мои, желаю вам следовать традициям "Спартака": это великий клуб. Всегда помните тех, кто его создавал. Слава великому "Спартаку"!

– Думаю, сегодня здесь будет очень людно: приедут и спартаковские ветераны, и

болельщики разных поколений, – добавил Сергей Родионов. – Почтить память этого великого спортсмена, великого спортивного деятеля, великого человека захотят многие: такие люди рождаются нечасто.

Хорошо, что его помнят, хорошо, что сегодня здесь присутствует наше молодое поколение – воспитанники академии. Важно чтить традиции великого клуба "Спартак".