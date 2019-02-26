Игроки и ветераны "Спартака" почтили память Николая Старостина

Руководители, ветераны и футболисты академии "Спартака" вместе с болельщиками посетили сегодня Ваганьковское кладбище, где похоронен один из основателей клуба Николай Старостин. Сегодня прославленному руководителю красно-белых исполнилось бы 117 лет.
Вместе с молодыми игроками на кладбище приехали Никита Симонян, Сергей Родионов, Сергей Шавло, Александр Мирзоян и Александр Кокорев, руководитель департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг, директор спартаковского музея Алексей Матвеев, а также руководители академии Дмитрий Сидоров, Евгений Пташкин и Дмитрий Гунько.
– Мне повезло не только видеть Николая Петровича, но и работать с ним, играть под его
началом, – сказал Никита Симонян. – Его отличала великая мудрость, доброе, демократичное отношение ко всем: ни разу не слышал от него резкого слова. Дорогие мои, желаю вам следовать традициям "Спартака": это великий клуб. Всегда помните тех, кто его создавал. Слава великому "Спартаку"!
– Думаю, сегодня здесь будет очень людно: приедут и спартаковские ветераны, и
болельщики разных поколений, – добавил Сергей Родионов. – Почтить память этого великого спортсмена, великого спортивного деятеля, великого человека захотят многие: такие люди рождаются нечасто.
Хорошо, что его помнят, хорошо, что сегодня здесь присутствует наше молодое поколение – воспитанники академии. Важно чтить традиции великого клуба "Спартак".
📰 Красно-белые почтили память Николая Петровича Старостина– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 февраля 2019 г.
Пасмурным февральским утром руководители клуба, ветераны, воспитанники @spartak_academy и болельщики отправились на Ваганьковское кладбище, где покоится отец-основатель#Спартак’а.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-02-26-krasno-belyye_pochtili_pamyat_nikolaya_petrovicha_starostina/