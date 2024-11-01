Игроки и болельщики «Оренбурга» посетили премьеру фильма про Федора Черенкова

«Оренбург» сообщил, что команда организовала коллективный просмотр фильма «Федя. Народный футболист» про экс-игрока «Спартака» Федора Черенкова.

«Оренбург» и болельщики команды посетили накануне премьеру фильма «Федя. Народный футболист». Всем спасибо за хороший вечер!» — говорится в сообщении.

Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977-го по 1990-й и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет.