Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:43

Игроки и болельщики «Оренбурга» посетили премьеру фильма про Федора Черенкова

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Оренбург» сообщил, что команда организовала коллективный просмотр фильма «Федя. Народный футболист» про экс-игрока «Спартака» Федора Черенкова.

«Оренбург» и болельщики команды посетили накануне премьеру фильма «Федя. Народный футболист». Всем спасибо за хороший вечер!» — говорится в сообщении.

Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977-го по 1990-й и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет.

Федор Черенков
Футбол
ФК Оренбург
Читайте также
Медведев оценил свою статистику без повторных титулов в ATP
Лавров оценил усилия Турции по урегулированию конфликта на Украине
Трамп пообещал разъединить РФ и КНР в случае победы на выборах
Украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы на Ставрополье
Ови мчит к рекорду, все наши вратари проваливаются. Что происходит с россиянами на старте НХЛ
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Глушаков — о «Спартаке»: «Турнирная таблица говорит за себя. Пока хвастаться и гордиться нечем»

Газизов: «За тренировочным процессом следит не только тренерский штаб, но и Гаджи Муслимович»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости