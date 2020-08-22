Игрок «Химок» пообещал биться за Гунько

Защитник «Химок» Егор Данилкин прокомментировал «СЭ» положение главного тренера команды Дмитрия Гунько. После четырtх туров у подмосковного клуба в активе одно очко.

— У «Химок» одно очко после четырех туров. Нет ощущения, что главный тренер Дмитрий Гунько находится в подвешенном состоянии?

— Внутри коллектива это не ощущается. Конечно, мы расстраиваемся из-за результатов, и сегодня вечером у всех в команде будет плохое настроение. Но уже завтра мы начнем готовиться к следующему матчу, и все мысли будут только об этом. Впереди еще много игр, есть время наверстать.

— Вам не кажется, что следующие игры будут уже за тренера? Имею ввиду, что еще несколько поражений, и Гунько могут убрать...

— Мы всегда будем биться за тренера, за болельщиков, не важно сколько матче до этого мы проиграли или выиграли. Это даже не обсуждается.

— Вас не удивило, что на этой неделе ваш бывший тренер Сергей Юран окончательно съехал с темы и фактически отказался от ранее сказанных слов?

— Честно, даже не следил за этим. У нас очень плотный график, и все мысли о другом. Нет времени читать какие-то новости.

— Но вы все-таки так боролись за Юрана, письмо подписывали, а он так себя повел. Не удивляет?

— Трудно сказать, он говорит, что нашел какой-то компромис с клубом. Даже не знаю, как это комментировать. Видимо, все хорошо у него. (Севастиан Терлецкий)