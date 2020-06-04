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Игорь Суркис: «Семин в киевском «Динамо»? Не обсуждаю это. У меня есть главный тренер»

15:21
Юрий Семин. Фото "СЭ"
Юрий Семин. Фото "СЭ"
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал «СЭ» информацию о том, что Юрий Семин может возглавить его команду.

— Правда, что вы рассматриваете Юрия Семина на пост главного тренера киевского «Динамо»?

— Я не хочу даже... У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю, — сказал Суркис.

Сейчас «Динамо» тренирует Алексей Михайличенко. В первом туре после возобновления сезона киевляне проиграли «Шахтеру» (1:3). Команда занимает четвертое место в чемпионате, набрав одинаковое количество очков с «Зарей» и «Десной». Отставание от лидирующего «Шахтера» составляет уже 16 очков.

Напомним, ранее «СЭ» сообщал, что в следующем сезоне Юрий Семин может возглавить тульский «Арсенал» (Виталий Айрапетов)

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