Игорь Суркис: «Семин в киевском «Динамо»? Не обсуждаю это. У меня есть главный тренер»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал «СЭ» информацию о том, что Юрий Семин может возглавить его команду.

— Правда, что вы рассматриваете Юрия Семина на пост главного тренера киевского «Динамо»?

— Я не хочу даже... У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю, — сказал Суркис.

Сейчас «Динамо» тренирует Алексей Михайличенко. В первом туре после возобновления сезона киевляне проиграли «Шахтеру» (1:3). Команда занимает четвертое место в чемпионате, набрав одинаковое количество очков с «Зарей» и «Десной». Отставание от лидирующего «Шахтера» составляет уже 16 очков.

Напомним, ранее «СЭ» сообщал, что в следующем сезоне Юрий Семин может возглавить тульский «Арсенал» (Виталий Айрапетов)