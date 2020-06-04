Игорь Суркис: «Семин в киевском «Динамо»? Не обсуждаю это. У меня есть главный тренер»
15:21
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал «СЭ» информацию о том, что Юрий Семин может возглавить его команду.
— Правда, что вы рассматриваете Юрия Семина на пост главного тренера киевского «Динамо»?
— Я не хочу даже... У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю, — сказал Суркис.
Сейчас «Динамо» тренирует Алексей Михайличенко. В первом туре после возобновления сезона киевляне проиграли «Шахтеру» (1:3). Команда занимает четвертое место в чемпионате, набрав одинаковое количество очков с «Зарей» и «Десной». Отставание от лидирующего «Шахтера» составляет уже 16 очков.
Напомним, ранее «СЭ» сообщал, что в следующем сезоне Юрий Семин может возглавить тульский «Арсенал» (Виталий Айрапетов)
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