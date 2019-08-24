Игорь Симутенков: «Отсутствие Семака сказалось на игре»

Исполняющий обязанности главного тренер «Зенита» Игорь Симутенков прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:1).

«Мы сыграли ниже своих возможностей. Не воспользовались своими моментами, а соперник свой шанс реализовал, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Сказалось ли остуствие Сергея Семака на скамейке? Конечно».

Главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак пропускал игру из-за дисквалификации.