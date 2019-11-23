Игорь Шалимов: «Требования доносим до ребят, какие-то изменения происходят»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов оценил готовность команды к матчу 17-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

— Последние три игры перед перерывом свели вничью, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Они сложились по-разному. С «Динамо» должны были выигрывать. С «Уралом» была тяжелая игра... Что об этом говорить. Перерыв настал, в это время потренировались, отработали хорошо.

Сборники вернулись без травм. Физическое состояние их определить не успели, но, думаю, нормально все будет. Игра покажет, однако уверен, что ребята справятся.

Отсутствие Швеца? Любой игрок — это потеря. Критическая, наверное, неправильно говорить. Его есть кем заменить.

Требования доносим до ребят, какие-то изменения происходят. Работаем, нужно время, но многое уже удалось.

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