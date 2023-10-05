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Лещук: «За 500 долларов разместил личный баннер на Times Square в Нью-Йорке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как за 500 долларов разместил личный баннер на Times Square в Нью-Йорке.

«Зачем разместил свой баннер на площади Times Square в Нью-Йорке? Да, деньги имеются. (Смеется.) Times Square — известная площадь, всем известна. Баннер висел на протяжении дня. Я сделал фотографию, кайфанул. В 500 долларов мне это обошлось. Мой баннер на Times Square появлялся каждый час по минуте в течение суток», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Лещук является воспитанником «Динамо». В этом сезоне 27-летний голкипер провел 4 матча за бело-голубых в Кубке России и пропустил 8 мячей.

Источник: РБ Спорт
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

Федор Чалов

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

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Маркус Вендел

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