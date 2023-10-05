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Сегодня, 11:51

Олич: «ЦСКА показывал свой лучший футбол при Газзаеве»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист и главный тренер ЦСКА Ивица Олич заявил, что армейцы играли в свой лучший футбол, когда команду тренировал Валерий Газзаев.

«ЦСКА показывал свой лучший футбол при Газзаеве. У Валерия Георгиевича были и успех, и результаты. Поэтому тогда он был самым сильным тренером в России.
Для Газзаева было важно, чтобы команда была физически готова на 100 процентов — для этого мы много тренировались. В ЦСКА было много качественных футболистов, мы могли играть все 90 минут на высоком уровне не только в России, но и с командами Лиги чемпионов», — приводит слова Олича Sport24.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. Под его руководством команда трижды выиграла чемпионат России, 4 раза — Кубок России, 2 раза — Суперкубок страны и 1 раз — Суперкубок УЕФА.

Источник: Sport24
Ивица Олич
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

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П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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Александр Солдатенков

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