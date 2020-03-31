Игорь Лебедев: «Раньше лета не увидим окончания сезона в РПЛ и других европейских лигах»

Вице-спикер Госдумы, бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возобновлении сезона.

— В среду, 1 апреля УЕФА обсудит с национальными ассоциациями варианты нового календаря. Какого решения вы ожидаете?

— Когда для большей части населения планеты на кону стоит вопрос жизни и смерти, все остальные вопросы и проблемы отходят на второй план. Безусловно, мы скучаем без футбола, и в режиме самоизоляции единственной радостью для многих болельщиков был бы спорт по телевизору. Пандемия развивается катастрофическими темпами, и на первом месте — безопасность болельщиков и самих спортсменов. В данном случае не стоит делать прогнозов или тешить себя надеждами, что футбол вернется завтра. Нужно принять мысль, что восстановление многих сфер, в том числе и спортивной займет время. Думаю, раньше лета мы реально не увидим окончания сезона ни в РПЛ, ни в других европейских лигах.

— В олимпийском центре в Новогорске продолжаются тренироваться спортсмены из сборных. Как относитесь к предложению вашего коллеги Дмитрия Свищева разрешить профессиональным клубам тренироваться, если установить внутри их спортивных баз схожие меры безопасности?

— Если следовать логике, что команды могут тренироваться на базе, то почему бы им не проводить матчи на стадионах? Для заражения достаточно одного больного человека, который пришел из вне. Да, спортсмены на базе в своем коллективе — своего рода самоизоляция, но ведь работу объекта обеспечивают люди, которые приходят из вне и потенциально могут принести заразу. Только прекратив контакты между людьми можно остановить распространение эпидемии. Дмитрий может и правильно рассуждает с точки зрения руководителя Федерации кернинга России о том, что спортсмены не должны терять форму, но жизнь дороже. (Евгений Белоусов)

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 823 479 человек, умерших — 40 636, выздоровевших — 174 019.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом, кто выздоровел. Список обновляется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте