Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

13 октября 2017, 18:30

Игорь Лебеденко: "Помню, как "Ахмат" победил "Спартак" вдесятером"

Павел ГУРЕВИЧ
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший нападающий "Ахмата" Игорь Лебеденко в преддверии матча 13-го тура чемпионата России со "Спартаком" в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от встречи и отметил, что это очень принципиальное противостояние.

– Матчи со "Спартаком" были для вас самыми принципиальными во время выступления в "Тереке"?

– Одни из самых принципиальных, на уровне с ЦСКА и "Зенитом". Не могу сказать, что только и жил мечтой о встрече с красно-белыми, но с ними всегда приятно играть. В таких матчах хочется показать себя с лучшей стороны.

– Есть такой матч, который особенно запомнился?

– Прекрасно помню встречу, когда после удаления Иванова сумели переломить ход матча и забить четыре мяча (11 мая 2015 года "Ахмат" победил со счетом 4:2. – Прим. "СЭ"). Историческая встреча для клуба. Тогда мы проявили невероятные морально-волевые качества. Такой матч стоит посмотреть и нынешним игрокам команды. Пускай поглядят, как можно побеждать вдесятером! (смеется) (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч "Ахмат" – "Спартак" состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Игорь Лебеденко
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
1
Читайте также
Пошла против МОК и победила: темнокожая легкоатлетка носит маски Халка и Джокера
Игровая ночь в НХЛ: Кучеров разошелся и принес победу своей команде, а Капризов отметил юбилей
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
Александр Ерохин: "Зенит" вынес урок из поражения от "Арсенала"
Соломон Кверквелия: "Поражение от "Уфы"? Если все время выигрывать, было бы неинтересно"
Алексей Березуцкий - в команде недели в FIFA 18
ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей, "Зенит" - на 20, Гаджиев и Кучук - на 30
Выстрел Ташаева - лучший гол 13-го тура
Самовар для Кангва и прогноз Калиниченко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Промес и Глушаков – в старте "Спартака" на матч с "Ахматом"

Сергей Прядкин: "Может, стоит сделать шаг назад и сократить два-три клуба?"
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости