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Сегодня, 13:05

Корнеев об Угальде: «Он и в Голландии не забивал больше 10 за сезон...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Нападающй «Спартака» Манфред Угальде.
Нападающй «Спартака» Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающих «Спартака» Манфреда Угальде и Шамара Николсона.

— В Шамара Николсона не верите?

— Николсон пока самый сильный форвард в «Спартаке», но он не может забивать стабильно больше 10 мячей за сезон. Нужен ли такой нападающий красно-белым?

— Сколько мячей забьет за этот сезон Угальде в РПЛ? (у него сейчас 6)

— Угальде — достаточно ограниченный форвард, игрок момента, ему нужно много пространства для повышения своей статистики. В Голландии он не забивал больше 10 голов за сезон. Вряд ли существенно превзойдет этот показатель и в РПЛ.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА. Игра пройдет в субботу, 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Игорь Корнеев
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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Корнеев о Жозе в «Спартаке»: «Это не провал, а провалище!»

Иванов судит 200-й матч
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
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