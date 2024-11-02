Иванов судит 200-й матч

Сегодняшний матч 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» станет для Сергея Иванова 200-м в РПЛ в роли судьи. Ростовчанин дебютировал в турнире 24 марта 2012 года, его первая игра — «Краснодар» — «Амкар» (0:1).

Иванов стал седьмым российским арбитром, достигшим рубежа в 200 встреч. На сегодня 306 матчей у Владислава Безбородова, 266 — у Сергея Карасева, 226 — у Алексея Николаева, 225 — у Юрия Баскакова, 221 — у Виталия Мешкова (с учетом 14-го тура), 215 — у Николая Иванова.