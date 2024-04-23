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Глушаков — о Тимуре Гурцкая: «Для меня он умер, грязный человек»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Денис Глушаков, Тимур Гурцкая.
Фото «СЭ»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к агенту Тимуру Гурцкая.

«Я вообще про него не хочу говорить, никто и звать никак. Просто такой персонаж. Для меня он умер как человек, как личность. Никогда с ним не общался? Не хочу, зачем мне с ним общаться? Грязный человек.

Везде он агент, то Николича, то того. Его знают по каким-то аферам. Готов ли пожать руку Гурцкая и Трабукки? Нет, конечно. Зачем это мне надо? Люди, во-первых, непонятно себя вели. Во-вторых, жадные до денег», — сказал Глушаков в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы. После ухода из московского клуба 37-летний полузащитник играл за «Ахмат», «Химки», «Пари НН» и костромской «Спартак». В феврале этого года он подписал контракт с армянским «Урарту».

 

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Денис Глушаков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Марко Трабукки
Тимур Гурцкая
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 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
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7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
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 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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