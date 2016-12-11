Игорь Колыванов: "Смолову пора в Европу. Только там он может доказать свой класс"

Экс-нападающий "Фоджи" и "Болоньи" Игорь Колыванов объяснил, стоит ли уезжать в Европу нападающему "Краснодара" и сборной России Федору Смолову. Слухи активно сватают российского футболиста в дортмундскую "Боруссию".

- Федор Смолов последние годы играет очень прилично, забивает много голов. Уверен, что он хочет попробовать себя на другом уровне. Где-нибудь в Англии, Германии или Испании. Если зовут в "Боруссию", то почему нет? Даже интересно было бы на него посмотреть.

- Вы верите, что это возможно?

- Абсолютно. Возраст? В 19 - 20 лет рано уезжать в Европу, нужно набраться опыта. Федор это сделал и теперь он в состоянии показать лучшие качества в большой футбольной стране. Думаю, ему как раз пора уезжать. Российский чемпионат не такого уровня, как немецкий, испанский, английский или итальянский. Только там можно доказать, что ты игрок высокого класса. Смолов готов уезжать. Ему действительно нужно расти и развиваться.

- Но у него контракт с "Краснодаром" до 2019 года.

- Если клубы договорятся, переход вполне может состояться. Если Галицкий согласится отпустить Смолова в Германию, то футболист в состоянии покинуть Россию уже зимой. (Ярослав СУСОВ)