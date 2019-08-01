Игорь Черевченко взял на себя вину за поражение от "Нефтчи"

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал поражение в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы от азербайджанского "Нефтчи" (0:3). По сумме двух матчей тульская команда уступила с общим счетом 0:4.

"В обороне мы много наошибались. "Нефтчи" нас обошел по голам, – приводит слова Черевченко azerisport.com. – Я не стал бы связывать это поражение с тем, что мы недостаточно опытны. Наши футболисты выступают в своих сборных, и для них участие в еврокубках не должно быть сюрпризом.

У "Нефтчи" хорошие шансы пройти еще дальше. У них хороший главный тренер, сама команда опытная. Когда-то Роберто Бордин тренировал молдавский "Шериф", который играл против российской команды. Я беру всю вину за поражение на себя. Никаких вопрос ни к судейству, ни к чему нет. "Нефтчи" заслужил эту победу. Нам же нужно было реализовывать свои моменты".