Игорь Черевченко - о матче с "Краснодаром": "Арсенал" будет играть для болельщиков"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко перед матчем 29-го тура премьер-лиги против "Краснодара" заявил, что его команда будет играть для болельщиков.

- Мы нормально отошли от кубкового матча. В жизни все бывает. Не скажу, что гладко, но ребята - профессионалы, поэтому уже думали о "Краснодаре", - сказал Черевченко в эфире канала "Матч Премьер". - Задачи на оставшиеся туры? Понимаем, что можно быть выше. Будем играть для болельщиков, стараться показать красивый футбол и набирать очки. Хотелось бы продолжить победную традицию - мы для этого работаем, игра покажет. В чем секрет матчей с топовыми командами? Смотрим на их слабые и сильные стороны, делаем выводы, как будет лучше для нас.