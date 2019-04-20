Игорь Черевченко: "Не думаю о борьбе "Арсенала" за еврокубки. Следующая игра со "Спартаком", все мысли о ней"

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко после победы над "Уфой" в матче 24-го тура чемпионата России отметил, что его команда выполнила установку играть при полной концентрации в первые 15-20 минут встречи и забила быстрый гол. Он также добавил, что пока не думает о борьбе за место в еврокубках.

– Что вы сказали команде?

– Поблагодарил ребят за проделанную работу, – сказал Черевченко в эфире канала "Матч Премьер". – Понятно, что было тяжело, но это в конце. То, что получилось, это уже психология, никуда не денешься. Счет 2:1, я предупреждал, что 2:0 это самый опасный счет. Но все хорошо, что хорошо заканчивается.

– Быстрый гол – это не случайность?

– Нет, мы готовились к этому. Я просил ребят, чтобы в первые 15 минут они были в полной концентрации. Слава Богу, что ребята это сделали, забили быстрый гол.

– Почему вы не спешили с заменами, не хотели ломать игру, что была на поле?

– Знаете, в такую игру сложно входить. Оставалось 15-20 минут, уже вынудженные замены. Кантемир (Берхамов) попросил замену. Хотели раньше выпустить Кангву, но так получилось.

– "Арсенал" ведет борьбу за еврокубки?

– Как по мне – я не обращаю на это внимание, я об этом не думаю. У нас следующая игра со "Спартаком", все мысли о ней.

"Арсенал" набрал 35 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа", в активе которой 21 очко, осталась на 14-й.

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