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Игорь Черевченко: «Надо убиваться на поле, что «Рубин» нам показал»

22:59
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Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 22-го тура Тинькофф — РПЛ с «Рубином» (0:1) объяснил, почему его команда сбилась на фланговую игру с навесами против оставшегося вдесятером во втором соперникам. При этом специалист отдал должное сопернику.

— Сегодня в игре был перекос на фланги — проблема? — вопрос Черевченко на послематчевой пресс-конференции.

— Да, много фланговых атак было. Но когда мало вбеганий в штрафную, это уже минус. Все хотят получать мяч в недодачу, но это неправильно.

— Почему Комбаров остался в запасе и как оцените дебют Ковалева?

— Решили, что должны играть быстрые крайние защитники (на правом фланге вышел форвард Эванс Кангва. — Прим. «СЭ»). А к Ковалеву вопросов нет. Единственная проблема — не было свободных зон. «Рубин» после удаления низко стал играть. К сожалению, находить свободные зоны нам не удавалось.

— Чего не хватает «Арсеналу» после сборов этой весной?

— Всегда говорил, что после длинных сборов все команды примерно одинаково входят во вторую часть сезона. Надо убиваться на поле, что «Рубин» нам показал. На классе никого не обыграешь. (Артем Агапов)

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