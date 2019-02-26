Игорь Бушманов: "Суд подтвердил статистику. 99 процентов ходатайств следствия удовлетворяются"

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов после решения Московского городского суда оставить в силе содержание его клиента под стражей до 8 апреля сказал, что мера пресечения является максимальной, учитывая степень тяжести преступления.

– К сожалению, сегодня суд подтвердил устоявшуюся статистику, которая свидетельствует о том, что 99 процентов ходатайств следствия, даже не всегда достаточно обоснованных, судами удовлетворяются, – сказал Бушманов. – В один процент мы не попали. Фактически мера пресечения продлена до максимально возможной, исходя из несложного характера дела.

Сейчас мы сконцентрируемся на том, что будем тщательно готовиться к судебному разбирательству. Будем надеяться на то, что наши доводы рано или поздно найдут подтверждение и с должным вниманием будут учтены судами. (Андрей Михайлов)

Апелляции Кокорина и Мамаева не удовлетворены. Они остаются в СИЗО