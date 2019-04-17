Игорь Бушманов: "Предварительный сговор отрицают и свидетели. Надеемся, на это обратят внимание"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева после отклонения апелляции стороны защиты в Московском городском суде прокомментировал решение суда.

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, Мамаев и другие участники дела были арестованы 10 октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы утром 8 октября, когда был избит водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, а также пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Сначала игроки были помещены под стражу в "Бутырку" до 8 декабря, затем срок ареста продлевали до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых на изменение меры пресечения ни разу не были удовлетворены. Сегодня продолжится опрос свидетелей двух происшествий.

– Почему не приходят известные футболисты?

– Суд должен учитывать резонанс дела и исходя из этого по букве закона принимать решение. Но судья это не учитывает. Если только морально футболисты чем-то могут помочь подсудимым. А так, это их право приходить в суд или нет.

– Насколько весомы были доводы защиты?

– Мы в основном исходим из того , что обвиняемые публичные люди. Они оставались бы в постоянном публичном поле зрения общественности. Никуда бы не сбежали. Было бы к ним приковано внимание. К сожалению, суд это не учитывает, как и остальные факторы.

Сейчас речь идет только о рассмотрении дела по существу. Суд будет решать какой вид наказания вынести. Краеугольным камнем является только обвинение в спланированном хулиганстве. Из-за нее могут дать реальный срок.

– Какое сегодня решение суда ожидали?

– Особых надежд не черпали, хотя всегда стремимся на более справедливое решение. Но суд нам не дает оснований, что решение будет таковым. Нам бы не хотелось чтобы до конца разбирательства подсудимые находились под стражей, так как это влияет на состояние здоровья и степень качества рассмотрения дела.

– Как на ребятах морально сказывается такое долгое развитие событий?

– К этому адаптироваться невозможно. Конечно, есть дискомфорт и непонимание всего происходящего.

Хочу уточнить, что предварительный сговор отрицают также и свидетели, которых допрашивали в Пресненском суде. Это очень важный момент в деле. Надеемся, на это обратят внимание. (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев проиграли очередную апелляцию. Теперь - новое заседание по делу. Live!