Игорь Бушманов: "Пак и Гайсин подтвердили позицию защиты"

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал итоги заседания Пресненского суда Москвы по инциденту, который произошел 8 октября 2018 года, в кафе "Кофемания". По делу также проходят брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин, Александр и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Потерпевшие, что один, что другой, подтвердили линию защиты, что предварительного сговора не было, каждый фигурант действовал самостоятельно. Основные моменты касаются правильности деятельности каждого фигуранта. То, что были установлены те или иные разночтения были установлены, надеюсь, что суд даст правильную оценку этим противоречиям.

Видеозапись так же свидетельствует о том, что действия Мамаева того же были не беспричинными – до этого он никаких действий в сторону Гайсина не предпринимал. А запись демонстрирует некоторые агрессивные действия Гайсина в сторону моего подзащитного. Это была обоюдная стычка между двумя мужчинами.

Признака умышленных действий группы лиц здесь нет. Это фантазия следствия. Было опрошено много свидетелей, потерпевшие, и все говорят, что никто ничего ни с кем не согласовывал. Это не находит своего подтверждения. Я не знаю, почему у потерпевшего такая позиция по поводу извинений Мамаева.

Надеюсь, санчасть окажет Павлу помощь в лечении конъюнктивита. В ближайшее время должен поправиться, – сказал Бушманов. (Александр Рогулев)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live