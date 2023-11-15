Акинфеев — о своей мотивации оставаться в футболе: «Я кайфую от того, что я просто нахожусь в команде»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал о том, ради чего он продолжает играть в футбол.

«Я наслаждаюсь, я кайфую, я получаю максимум удовольствия от того, что я просто нахожусь в команде, — сказал Акинфеев. — Есть тяжелые тренировки, есть больные места после тренировок. Там болит, сям болит. Но в этом же есть, наверное, какой-то кайф. С годами ты это понимаешь: мне не 20 лет, я понимаю, что рано или поздно это все закончится. Не будет этих шуточек-прибауточек. Какие-то песни включаются, кто-то над кем-то подшутит. Все, эта коллективная история закончится».

В мае 2022 года Акинфеев продлил контракт с ЦСКА, соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

15 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» стартовал документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть первый эпизод