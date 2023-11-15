У Федора Смолова родилась дочь

Нападающий «Динамо» Федор Смолов стал отцом, сообщает пресс-служба бело-голубых.

В семье игрока родилась дочь.

«Федор Михайлович стал отцом. У Феди и его жены Карины родилась дочка! Поздравляем семью Смоловых и желаем здоровья маме и новорожденной», — сказано в сообщении клуба.

В июне этого года 33-летний футболист женился на блогере и диджее Карине Истоминой.