Игорь Акинфеев: «У ЦСКА средняя команда. Сильный футболист только один — Чалов»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, кто является самыми сильными футболистами клуба.
— Да на меня все обидятся, если я выберу, — сказал Акинфеев в интервью ЦСКА-ТВ. — У нас нет сильных футболистов. У нас средняя команда вообще. Сильный футболист только один — это Федор Чалов.
— Кто самый стабильный?
— Не могу кого-то выделить. Хочется пожелать, чтобы команда была стабильна. Один игрок не делает какой-то картины.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.