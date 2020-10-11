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Игорь Акинфеев: «У ЦСКА средняя команда. Сильный футболист только один — Чалов»

09:29
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, кто является самыми сильными футболистами клуба.

— Да на меня все обидятся, если я выберу, — сказал Акинфеев в интервью ЦСКА-ТВ. — У нас нет сильных футболистов. У нас средняя команда вообще. Сильный футболист только один — это Федор Чалов.

— Кто самый стабильный?

— Не могу кого-то выделить. Хочется пожелать, чтобы команда была стабильна. Один игрок не делает какой-то картины.

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