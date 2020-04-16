Игорь Акинфеев: «Когда фанаты кричат некрасивые слова в твой адрес, это такой кайф»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился отношением к поведению фанатов.

— Когда эти фанаты кричат некрасивые слова в твой адрес, вообще просто. Знаешь, какой это кайф, драйв вообще? — сказал в интервью клубному YouTube-каналу Акинфеев. — Раньше, когда был молодой, первая мысль: «Почему это?». Сейчас стал более сдержанно относиться. Футбол существует этим, люди дышат. Всего лишь игра.

Иногда посмеиваешься, потому что думаю, как бы себя вел, если бы там оказался. Может быть, кричал, может быть, нет. Всегда говорю, что можно что угодно кричать, но только ничем не кидаться, потому что это угроза здоровью. Игра в Черногории тоже показала. Есть такие истории, что ты можешь просто лишить человека карьеры, жизни или еще что-то. А так, пожалуйста, кричите, выплескивайте энергию.